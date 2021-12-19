بيان هام للصحة حول تطورات الموقف الوبائي ومتحور أوميكرون بالعراق

2021/12/19 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بياناً هاماً حول حول تطورات الموقف الوبائي ومتحور أوميكرون بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الخبراء والمختصين فيها يتابعون التطورات المتسارعة في الموقف الوبائي العالمي والزيادة الحاصلة في نسب الإصابات وخاصة في الدول الأوربية وبعض دول الجوار نتيجة لظهور متحور أوميكرون الذي يتميز عن المتحورات السابقة لفيروس كوفيد ١٩ بسرعة إنتشاره مما جعل تلك الدول تتخذ إجراءات وقائية سريعة ومشددة، وفرض الاغلاق التام لبعض الدول".

وحذرت الصحة من "خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في بلدنا الحبيب، والذي قد يؤدي الى التأثير على الوضع الوبائي الحالي وعرقلة الجهود المستمرة للسيطرة على الوباء و بالتالي دخول العراق في موجة وبائية أقسى من سابقاتها".

ولفتت إلى أن "التقارير والبحوث العلمية الرصينة على أهمية لقاحات كوفيد-19 في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات والوفيات بشكل كبير، ولم يثبت لحد الآن أن المتحور الجديد اوميكرون هو مقاوم للقاحات الرصينة والمعتمدة حاليا"، مشددة على ضرورة مشاركة الجميع بشكل فعال في جهود درء خطورة الموجة الوبائية القادمة من خلال زيادة نسب الملقحين في المجتمع و الذي سيساهم في تقليل شدة الإصابات للمرضى وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وكذلك الوفيات".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن او ممن لم يستكملوا جدول اللقاحات بالتوجه الى مراكز التلقيح المنتشرة في كافة محافظات بلدنا العزيز لتلقي لقاح كوفيد-19 حيث تتوفر كميات كبيرة من اللقاحات المختلفة في مراكزنا الصحية ومن مناشئ رصينة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة على ان "الاستفادة من الفترة الحالية حيث الإصابات قليلة والمراكز الصحية غير مزدحمة تفادياً للتزاحم الذي قد يحصل في المراكز الصحية عند تصاعد نسب العدوى والاصابات وما قد ينتج عنها من شحة في اللقاحات".

وطالبت الوزارة "القنوات الإعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الإسراع بأخذ اللقاح في أقرب وقت مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".

وتابعت: "نؤكد لأبناء شعبنا العزيز، أن وزارة الصحة بملاكاتها القيادية وابطال جيشها الأبيض يبذلون كل ما في وسعهم للسيطرة على الوباء الخبيث من توفير اللقاحات والمستلزمات التشخيصية وتوسيع السعة السريرية لاستيعاب أعداد المرضى والحفاظ على الانجاز الاهم في تحسن الوضع الوبائي والتناقص المستمر بعدد الإصابات والوفيات معاً على مدار الأسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الإصابات في الفحوصات التشخيصية في جميع مؤسساتنا الصحية".

وتقدمت الوزارة "بالشكر والتقدير لأبطال الجيش الأبيض من الملاكات الطبية والتمريضية والفنية والادارية الساندة ولكل الجهات الحكومية وغير الحكومية الساندة لجهود وزارة الصحة".

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