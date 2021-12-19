دراسة طبية : سمك القرش قد يقضي على كورونا ومتحوره الجديد

2021/12/19 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت دراسة حديثة عن اكتشاف مذهل موجود في اسماك القرش قد يضع كلمة النهاية لجائحة فيروس ‏‏"كورونا" المستجد ومتحوره الجديد.‏واشار أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون، آرون ليبو، أحد قادة الدراسة إلى : " أن البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لأسماك القرش قد تكون قاتلا طبيعيا لمرض (كوفيد-19)، بل تمنع أيضا المتغيرات المختلفة له، مثل متحور /أوميكرون/ الجديد الذي ينتشر حاليا في جميع أنحاء العالم".واضاف :" ان البروتينات المعروفة باسم "VNARs" هي عشر حجم الاجسام المضادة داخل البشر، مما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها".وحدد ليبو مع فريقه العلمي 3 من بروتينات "VNARs" مرشحة من بين مجموعة من المليارات التي أوقفت الفيروس بشكل فعال من تعرض الخلايا البشرية للإصابة.ولاحظ الباحثون أن "VNARs" الجديدة لن تكون متاحة كوسيلة وقائية خلال جائحة فيروس كورونا الحالي، لكنهم يعدوّن بروتينات سمك القرش لمكافحة تفشي المرض في المستقبل.وأوضح آرون ليبون في بيانه: ما نقوم به الآن هو إعداد ترسانة من علاجات "VNAR" الخاصة بأسماك القرش، والتي يمكن استخدامها في المستقبل لتفشي "سارس-كوف-2" في المستقبل، إنه نوع من التأمين ضد المستقبل.وظل استخدام أسماك القرش كعلاج لـ(كوفيد-19) مثيرا لاهتمام العلماء منذ سنوات قليلة، إذ يُستخدم الزيت الطبيعي الموجود في كبد القرش والمعروف باسم "سكوالين" في أدوية أخرى، لكن تم تحديده أيضا على أنه عنصر فعال في لقاحات فيروس "كورونا"، وتم استخدامه في بعض اللقاحات المحتملة.ويستخدم مكون "سكوالين" كمساعد لزيادة فعالية اللقاح، عن طريق خلق استجابة مناعية أقوى./ انتهى3

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