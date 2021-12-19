2021/12/19 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن “إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، في وقت قريب”.وفي تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: إسرائيل لا تملك قدرة حقيقية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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