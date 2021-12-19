مانشستر يونايتد يوجه رسالة لنجم المنتخب التونسي حنبعل مجبري

2021/12/19 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لنجمه التونسي حنبعل مجبري، عقب هزيمة “نسور قرطاج” أمام منتخب الجزائر2-0، في نهائي كأس العرب، السبت، على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.وكتب الحساب الرسمي مانشستر […]

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