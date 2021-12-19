النزاهة تضبط هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان

2021/12/19 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، بقيامها بالكشف عن حالات هدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة والضريبة في مُحافظة ميسان.وأشارت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، قام بضبط أصل مُستندات …

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