على وقع تظاهرات الخرطوم.. حمدوك يحذر والبرهان يخاطب

2021/12/19 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، تنطلق الأحد تظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، بدعوة من لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية، احتجاجا على الإعلان السياسي الموقع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحسب مراسل "الحرة".

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