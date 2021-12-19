العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم رياضي مشترك

2021/12/19 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية صباح اليوم الأحد بمقرها في العاصمة بغداد مذكرة تفاهم رياضي مشترك مع نظيرتها اللجنة الأولمبيةالوطنية لجمهورية إيران الاسلامية.

وقال حمودي في كلمة ترحيبية وبحسب بيان عن الاولمبية انه “لاتخفى على مراقب منصف القفزة الواضحة للرياضة الايرانية قاريا وعالمياوهو نتاج عقود من سنوات العمل المضني والتجربة المتراكمة في رياضة الانجاز العالي”.

ومضى حمودي للقول “إننا في غاية السعادة اليوم ونحن نوقع مذكرة تفاهم رياضي مفتوح مع اللجنة الأولمبية الايرانية على وفق مشتركاترياضية نختزلها بتشابه مناخ البلدين، والطبيعة البدنية للشعبين الجارين، وإشتراكهما في التنافس الرياضي المباشر الذي يجمعهما قارياًودولياً، بالاضافة للبنى التحتية الرياضية المتطورة في إيران، سعياً لتبادل الخبرات الرياضية بكل جوانبها من أجل تحقيق ما يصبو إليهالرياضيون في بلدينا”.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية سيّد رضا صالحي أميري ان “هناك العديد من المنشآت الرياضية الكبرى في ايران وبأحدثالمواصفات العالمية والمتطورة عالميا وهذا ما جعل ايران من بين الدول المتفوقة برياضة الإنجاز العالي”، مشيراً الى ان كل المنشآت الإيرانيةهي تحت تصرف اللجنة الأولمبية العراقية وهذا واجب علينا تجاه العراق الذي تربطنا به علاقات طيبة لاسيما وان السيد رعد حمودي يحظىباحترام جميع اللجان الأولمبية في العالم ومنها ايران لما لشخص رئيس اللجنة الأولمبية العراقية في ايران من احترام لتأريخه المميز”.

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