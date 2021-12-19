بالصور:عراقيون من مدينة الصدر ينفذون وصية عامل بنغالي ويدفنون جثمانه في كربلاء المقدسة

2021/12/19 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام شباب عراقيون من مدينة الصدر

بالعاصمة بغداد بتجهيز ودفن عامل

بنكالي كان يعمل في احدى مناطق المدينة

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعتها وكالة نون الخبرية ان احد

العاملين من دولة بنكلادش كان يعمل

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