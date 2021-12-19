الفاكهة رقم 1 لإنقاص الوزن

2021/12/19 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بحث جديد، عن فائدة رائعة جدا لأحد

أنواع الفاكهة، حيث أثبت العلماء

قدرتها الفريدة على تقليل السعرات

الحرارية بشكل كبير، وتقليل الشهية،

الأمر الذي أثبت في التجارب الطويلة أنه

يدعم خسارة الوزن.

وقام

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