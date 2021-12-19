2021/12/19 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناسيب في نهر دجلة ارتفعت بأكثر من 800 متر مكعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: ارتفاع الخزين المائي في ثلاث سدود) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: ارتفاع الخزين المائي في ثلاث سدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).