الصحة تحذرة من خطورة دخول متحور كورونا إلى العراق وتشدد على اللقاح

2021/12/19 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، من خطورة دخول وانتشار المتحوِّر الجديد في العراق، فيما دعت جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، أو من لم يستكملوا جدول اللقاحات، الى التوجه لمراكز التلقيح المنتشرة في جميع المحافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الخبراء والمختصين في …

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