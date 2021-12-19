ماذا يدور داخل عقل جوناثان أندرسون.. المدير الإبداعي لعلامة الأزياء “جي دبليو أندرسون”

2021/12/19 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون مصمم الأزياء البريطاني جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لعلامته التجارية الخاصة، وعلامة الرفاهية الإسبانية “LOEWE”، مع علامات تجارية مثل Uniqlo وConverse وVersace وعلامة الملابس الخارجية الراقية Moncler.

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