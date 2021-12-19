الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع في مخزن للدراجات النارية بالنجف الأشرف

2021/12/19 | 14:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أخمدت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف، اليوم الأحد، حريقاً اندلع في مخزن للدراجات النارية في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “حريقاً اندلاع داخل مخزن لبيع الدراجات النارية والمواد الاحتياطية بحي الجمعية في النجف الأشرف”، مبيناً أن “فرق الأطفاء حاصرت النيران ومنعت امتدادها للمحال المجاورة بمشاركة خمس فرق إطفاء بقيادة مدير الدفاع المدني […]

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