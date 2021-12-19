2021/12/19 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بأن انفجاراً استهدف رتل دعم للتحالف الدولي في محافظة الانبار غربي العراق.وقال المصدر، في تصريح صحافي، إن “عبوة ناسفة استهدفت، ظهر اليوم، رتل دعم لوجستي تابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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