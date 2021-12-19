يحيى رسول:القبض على عشرات الأجانب المخالفين

2021/12/19 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

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القت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد،اليوم الأحد، القبض على عشرات الأجانب المخالفين.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في تغريدة على تويتر إن عمليات بغداد القت القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسي، واضاف انه تم ضبط (22) مسدسا وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع.

تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية.في حين تم ضبط (22) مسدس وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع.

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 19, 2021

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