2021/12/19 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، اخماد حريق نشب داخل مخزن للدراجات وسط محافظة النجف

وقالت المديرية ان “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للدراجات النارية والادوات الاحتياطية في منطقة حي الجمعية وسط محافظة النجف وذلك من خلال تطويق وعزل خمس فرق اطفاء بكامل طواقمهما ومعداتها للحادث من أربعة اتجاهات ومنعت توسع النيران الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق

فيديو ..



#حريق ضخم يلتهم مخزناً للدراجات في #النجف #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/JOMeuKcsLA

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) December 19, 2021

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