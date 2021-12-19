2021/12/19 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mb0u95Vmrg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر ينتشر في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومن أغنى مدن العالم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفقر ينتشر في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومن أغنى مدن العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).