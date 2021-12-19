2021/12/19 | 14:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8J_xnp_v8pI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة العالمية تؤكد انتشار أوميكرون بـ 89 دولة..وهولندا تدخل في إغلاق شامل في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحة العالمية تؤكد انتشار أوميكرون بـ 89 دولة..وهولندا تدخل في إغلاق شامل في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).