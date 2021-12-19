2021/12/19 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار– واع– أحمد الدليمي

حددت مديرية تربية الأنبار، اليوم الأحد، شرطاً لسفر موظفيها إلى خارج العراق.

وجاء في وثيقة للمديرية تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر عدم سفر الموظفين إلى خارج العراق، لأي سبب كان بدون الحصول على موافقات رسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تربية الأنبار تحدد شرطاً لسفر موظفيها إلى خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تربية الأنبار تحدد شرطاً لسفر موظفيها إلى خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).