2021/12/19 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لحزب “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد، بولا غاملي، المستجدات السياسية في المنطقة، وتداعيات الانتخابات في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متحدون يطالب بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة جديدة خلال عامين المركز الخبري الوطني.

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