بعد اتهامات غسيل الأموال.. الإمارات تفرض تدقيقا على مصافي الذهب

2021/12/19 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد سوف تكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيق تثبت التوريد المسؤول للذهب، وفقا لما ذكرت وكالة، بلومبيرغ، الأحد.

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