معاريف: اسرائيل تتحدى الولايات المتحدة تواصل التعاون مع الصين

2021/12/19 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمدد الصيني في إسرائيل وصل إلى حد تقديم مفاتيح إدارة ميناء حيفا من خلال شركة شنغهاي الدولية.

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