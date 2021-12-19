معارضة الخارج .. هل سيعيد النظام الجزائري ، ضبط آليات تعامله مع عملاءه من ( مغاربة ) الخارج ؟ - سعيد الوجاني

2021/12/19 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان الحديث عن معارضة الخارج ، هو حديث ذو شجون ، لأنه بقدر ما يثير الدهشة والاستغراب ، من خلال العديد من المواقف التي لا علاقة لها بالمعارضة ، بقدر ما يُشرْعِنُ السؤال عن المرمى ، والهدف الذي تريد هذه المعارضة بلوغه ، والوصول اليه ..



لأنه كما نعلم ، انّ هذه المعارضة ليست تنظيمية ، وليست أيديولوجية ، ولا حتى عقائدية ، باستثناء المعارضة الإسلامية التي تتوزع بين معارضات تناصب كلا منها للأخرى ، العداوة ......





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