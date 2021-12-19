محافظ اربيل يدعو الحكومة الاتحادية الى إرسال جزء من ميزانية الطوارئ

2021/12/19 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ أربيل أوميد خوشناو، الأحد، قيمة الأضرار الناتجة عن السيول، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى إرسال جزء من ميزانية الطوارئ.وقال خوشناو في مؤتمر صحفي: إن “قيمة الأضرار التي سببتها السيول في المحافظة بلغت 21 مليار دينار”، مبيناً أنه … Readmore

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