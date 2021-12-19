كاميرا مراقبة ترصد لصا يحاول سرقة سيارة توصيل.. شاهد رد فعل سائقها

2021/12/19 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد فيديو كاميرا مراقبة لحظة تعرض سيارة توصيل طلبات لمحاولة سرقة، حيث ترك سائقها الباب الأمامي مفتوحًا، حدث ذلك في شارع بحي فرانسيسفيل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ودار عراك بين السائق واللص الذي حاول الهرب بالسيارة.

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