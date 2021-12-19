وثيقة: منع المدرسين في الأنبار من السفر دون إذن مسبق

2021/12/19 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت المديرية العامة للتربية في محافظة الأنبار، الأحد، منع المدرسين من السفر دون إذن مسبق.

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وبحسب وثيقة تلقى "ناس" نسخة منها، (19 كانون الأول 2021)، فقد قررت مديرية التربية العامة في محافظة الأنبار منع سفر المدرسين دون إذن مسبق، مؤكدة ان القرار جاء بناء على مقتضيات ومصلحة العمل التربوي.

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