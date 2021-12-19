الداخلية تحدد المحافظات الأعلى في تعاطي المخدارت وتحصي أعداد المعتقلين

2021/12/19 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إعداد خطة شاملة وخاصة في مكافحة المخدرات، وفيما حددت الأعمار المستهدفة من هذه المواد، وجهت دعوة الى وزارة الصحة.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي جبر في تصريح صحفي، إن “المديرية العامة لشؤون المخدرات هي مديرية عامة […]

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