2021/12/19 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاقمت ظاهرة التجارة بالمخدرات بشكل واسع ومخيف الى الدرجة التي تنذر باحداث تخريب عام في قيم وسلوك المجتمع العراقي ومما يزيد في تعاظم انتشار هذا المرض الفتاك تورط متنفذين في هذه الاعمال الاجرامية وضعف الاجراءات الحكومية وغياب الاجهزة التخصصية لمكافحتها … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان صحفي حول انتشار المخدرات المخطط له لتخريب المجتمع العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان صحفي حول انتشار المخدرات المخطط له لتخريب المجتمع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).