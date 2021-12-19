تربية الأنبار تمنع موظفيها من السفر خارج العراق دون تحقق هذا الشرط (وثيقة)

2021/12/19 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أصدرت مديرية تربية الانبار، اليوم الأحد، قراراً بمنع موظفيها من السفر خارج العراق.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المديرية حصلت عليها (بغداد اليوم) إن "مديرية تربية محافظة الانبار، قررت منع موظفيها من السفر الموظفين الى خارج العراق، لأي سبب كان من دون الحصول على موافقات رسمية".

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