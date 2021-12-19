2021/12/19 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إعداد خطة شاملة وخاصة في مكافحة المخدرات، وفيما حددت الأعمار المستهدفة من هذه المواد، وجهت دعوة الى وزارة الصحة.وقال مدير قسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة وميسان تتصدران المحافظات الجنوبية في تهريب وتعاطي المخدرات المركز الخبري الوطني.

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