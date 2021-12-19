2021/12/19 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الأحد، عن الاستمرار بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، فيما حددت المحافظات الأعلى بسحب الإجازات الاستثمارية.

وقالت رئيس الهيئة سهى داود النجار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة التي تتراوح نسب إنجازها بين الـ(0-35%) من أصل المشروع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمقر الهيئة في نيسان الماضي".

وأضافت أن "الهيئة عاكفة على دراسة تلك المشاريع وفق لجان مختصة للوقوف على ملابسات كل مشروع وأسباب تلكؤه بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات بذلك الخصوص"، مشيرة إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً لحصر تلك المشاريع غير المنجزة والمتلكئة لدعم واقع الاستثمار في المحافظات".

وأوضحت أن "هذا القرار أسهم وبشكل كبير في فرز المستثمر الجاد ودعمه من خلال دراسة الملابسات والإشكالات التي تواجه مشروعه والمستثمر المتلكئ الذي أساء استخدام أدوات الاستثمار الأساسية المتمثلة بالإعفاءات الضريبية والرسوم وسمات الدخول أو غيرها وبما أسهم بتعطيل مسيرة الاستثمار في العراق".

وتابعت انه "في مقدمة المحافظات التي تم سحب الإجازات الاستثمارية منها هي محافظة نينوى التي بلغت (22) إجازة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة، كما شهدت محافظة النجف الأشرف سحب (8) إجازات استثمارية بينما تدرس هيئة استثمار محافظة البصرة إمكانية سحب (16) إجازة استثمارية، فيما تتواصل المحافظات الأخرى بمناقشة عدد من الإجازات الاستثمارية التي تم سحب بعضها ودراسة البعض الآخر منها من قبل اللجان المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار تحدد المحافظات الأعلى بسحب الإجازات الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجار تحدد المحافظات الأعلى بسحب الإجازات الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).