2021/12/19 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، الشركات كافة لاستكمال اجراءات سحب قوائم رواتب العقود الأجور وخلال 48 ساعة.وأظهرت وثيقة اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة وجهت الشركات كافة لاستكمال اجراءات سحب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه عاجل من الكهرباء حول رواتب العقود والاجراء المركز الخبري الوطني.

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