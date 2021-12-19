2021/12/19 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، اليوم الاحد، أن الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة التي تتراوح نسب إنجازها بين الـ(0-35%) من أصل المشروع تنفيذاً لتوجيهات رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتخذ إجراءات رادعة بحق المشاريع الاستثمارية المتلكئة المركز الخبري الوطني.

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