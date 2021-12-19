الصحة العراقية تحذر من خطورة دخول وانتشار متحور

2021/12/19 | 15:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، بياناً بخصوص تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور متحور أوميكرون.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يتابعون التطورات المتسارعة في الموقف الوبائي العالمي …

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