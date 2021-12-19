مصر.. تأييد أحكام الإعدام بحق قادة جماعة الإخوان المسلمين

2021/12/19 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات بالقاهرة، الأحد، بتأييد حكم الإعدام للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، وذلك في تهم تخابر مع من

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