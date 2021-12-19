شارك في الحرب العالمية الثانية.. طيار يحتفل بعيد ميلاده الـ100

2021/12/19 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طار جاك هولدر أكثر من 300 مرة في مهمات عسكرية كطيار بحري، لكن رحلة اليوم ربما تجاوزت البقية.

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