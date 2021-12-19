الكاظمي يستقبل السفير الألماني في العراق

2021/12/19 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ التعاون الثنائي بين البلدين.

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وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه الأحد (19 كانون الأول 2021)، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وشهد اللقاء أيضاً "استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة".

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