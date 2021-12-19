2021/12/19 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ التعاون الثنائي بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جرى خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي والسفير الألماني يستعرضان التعاون الثنائي بين بغداد وبرلين في ثلاث مجالات مهمة المركز الخبري الوطني.

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