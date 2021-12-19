الاطار التنسيقي يكشف تفاصيل جديدة حول تأجيل لقائه مع الصدر

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح، احمد الموسوي، احد قوى الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، سبب تأجيل لقائهم مع التيار الصدري ومن طلب التأجيل.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "زعيم التيار مقتدى الصدر هو من طلب تأجيل عقد اللقاء المقرر بينه وبين الإطار التنسيقي إلى مابعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج"، معتبرا ان "هذا التأجيل هو وسيلة ضغط على الإطار والغاية هو تقديم التنازلات".

وأوضح أن "المفاوضات ستكون جدية بين الإطار وباقي الكتل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات او صدور قرار اخر وما يجري من حوارات هي لأجل التفاهمات وتقريب وجهات النظر".

وجدد الموسوي: "تأكيد الإطار حول التوجه لتشكيل حكومة توافقية وان هناك رأي سني كردي للذهاب مع الإطار حول حكومة توافق".

وأوضح أن "من ينادي بالاغلبية هم فقط الصدريون وفي حال ذهابهم إلى الكتل للحوار خارج وجود الإطار فهم لم يأخذوا النصيب الكامل من المناصب".

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