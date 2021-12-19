العراق وألمانيا يبحثان التعاون الثنائي بأربعة مجالات - عاجل

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ، اليوم الأحد، التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين

واكد ان "اللقاء سهد أيضاً استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة"".".

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