ديالى تعلن خبراً ساراً حول خزين ثاني أكبر سدودها وتوجه رسالة عاجلة للموارد

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف مسؤول حكومي، الاحد، عن تسجيل زيادة في خزين ثاني اكبر سدود ديالى بسبب موجة السيول الاخيرة القادمة من كركوك.وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "موجة السيول القادمة من كركوك عبر وادي الشاي ومنها الى حمرين تدفق الى اطراف بحيرة سد العظيم لتزيد خزينه المائي بكميات اضافية تزيد عن 50 مليون م 3 خلال الساعات 24 الماضية".واضاف العبيدي، ان "الزيادة في خزين بحيرة سد العظيم والذي يعد ثاني اكبر سدود ديالى وتبلغ طاقته التخزينية للمياه اكثر من مليار و400 مليون م3 مؤشر ايجابي يعيد التفاؤل في تجاوز جزء من ازمة الجفاف التي تعضف بمناطق وقرى حوض نهر االعظيم منذ اشهر".ودعا "وزارة الموارد المائية الى زيادة اطلاقات بحيرة العظيم الى 20م3 بالوقت الراهن مع زيادة خزين بحيرة السد من اجل تامين مياه اللازمة من ادامة عمل محطات الاسالة وارواء الاراضي الزراعية خاصة وان الاطلاقات الحالية والتي تبلغ 10% لاتفي بالحاجة".

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