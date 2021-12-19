الكاظمي يبحث مع السفير الالماني تطوير التعاون بين البلدين

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ.وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.وأضاف، انه …

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