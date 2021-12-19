محافظة بغداد تخاطب المالية بشأن رواتب العقود في بلديات العاصمة

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خاطبت محافظة بغداد، وزارة المالية بشأن رواتب موظفي العقود في بلديات العاصمة.

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