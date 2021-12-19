مفوضية الانتخابات تمنح إجازات تأسيس لـ 266 حزباً

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، منح إجازات تأسيس لـ 266 حزباً، فيما أشارت الى متابعتها لملف موظفي العقود الانتخابية وتحويلهم إلى التشغيلي.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بهدف تطوير العمل في المجال الانتخابي، تعمل المفوضية حالياً على إعداد دراسات فنية ومالية وقانونية وإدارية للعملية الانتخابية …

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