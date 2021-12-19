الكاظمي يستقبل السفير الالماني الجديد

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السفير الالماني الجديد في بغداد مارتن بيغ .وبحث الكاظمي مع السفير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الامنية والاقتصادية والاستثمارية ./ انتهى5

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