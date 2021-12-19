الهيئة الوطنية للاستثمار: مستمرون بسحب اجازات المشاريع المتلكئة

2021/12/19 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أن الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة التي تتراوح نسب إنجازها بين الـ(0-35%) من أصل المشروع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمقر الهيئة في نيسان الماضي.وأوضحت النجار في بيان " أن الهيئة عاكفة على دراسة تلك المشاريع وفق لجان مختصة للوقوف على ملابسات كل مشروع وأسباب تلكؤه بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات بذلك الخصوص، وأن هناك تعاوناً كبيراً لحصر تلك المشاريع غير المنجزة والمتلكئة لدعم واقع الاستثمار في المحافظات".وذاوضحت :" ان هذا القرار أسهم ، بشكل كبير ، في فرز المستثمر الجاد ودعمه من خلال دراسة الملابسات والإشكالات التي تواجه مشروعه والمستثمر المتلكئ الذي أساء استخدام أدوات الاستثمار الأساسية المتمثلة بالإعفاءات الضريبية والرسوم وسمات الدخول أو غيرها بما أسهم بتعطيل مسيرة الاستثمار في العراق".يذكر ان في مقدمة المحافظات التي تم سحب الإجازات الاستثمارية منها هي محافظة نينوى التي بلغت (22) إجازة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة، وشهدت محافظة النجف الأشرف سحب إجازات استثمارية بينما تدرس هيئة استثمار محافظة البصرة إمكانية سحب(16) إجازة استثمارية، فيما تتواصل المحافظات الأخرى بمناقشة عدد من الإجازات الاستثمارية التي تم سحب بعضها ودراسة البعض الآخر منها من قبل اللجان المختصة"./ انتهى ح

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