أربيل تحدد قيمة الأضرار الناتجة عن السيول وتطالب بميزانية الطوارئ

2021/12/19 | 15:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت محافظة أربيل، اليوم الأحد، قيمة الأضرار الناتجة عن السيول، مطالبة الحكومة الاتحادية بإرسال جزء من ميزانية الطوارئ.وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، ان “قيمة الأضرار التي سببتها السيول في المحافظة بلغت 21 مليار دينار”، مشيرا الى انه “تم تدمير نحو 402 من المنازل و153 محلاً تجارياً و867 سيارة”.

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