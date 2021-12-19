محافظ صلاح الدين: سيتم صرف نحو 80% من مستحقات المقاولين

2021/12/19 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع - فليح العبيدي

أكد محافظ صلاح الدين عمار الجبر، اليوم الأحد، قرب صرف نحو 80% من مستحقات المقاولين.

وقال الجبر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم صرف من 70- 80% من مستحقات المقاولين كمرحلة أولى، بعد تدقيق المعلومات والبيانات من خلال لجنة مختصة"، مبيناً أن "المستحقات ستصرف للمقاولين وأصحاب الشركات المنفذة للمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "جميع الحقوق محفوظة والمحافظة تعمل تحت مظلة القانون في دولة المؤسسات الراعية لكل فئات المجتمع، من بينها شريحة المقاولين والشركات المكلفة بتنفيذ المشاريع".

وأكد الجبر أن "سبب تأخر المستحقات المالية راجع إلى إشكالات مالية متراكمة ونعمل حالياً على تكييفها وفق القانون".

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