2021/12/19 | 15:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط: أنظمة تعداد السكان محلية وسينفذ بمشاركة اكثر من 150 الف عداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: أنظمة تعداد السكان محلية وسينفذ بمشاركة اكثر من 150 الف عداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: أنظمة تعداد السكان محلية وسينفذ بمشاركة اكثر من 150 الف عداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).