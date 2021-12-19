2021/12/19 | 15:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: A6IGGPkvOqk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. العثور على منصات إطلاق الصواريخ في شارع فلسطين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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